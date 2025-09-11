Taller gratuito de papel picado en Morelia: aprende y decora tus fiestas patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te gusta la decoración tradicional mexicana o simplemente quieres aprender una técnica artesanal en un ambiente festivo, este viernes podrás participar en un taller gratuito de papel picado patrio, organizado por la Secretaría de Cultura de Morelia.

El taller se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre, en un horario de 16:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Archivo Histórico, ubicado en Calle Galeana #302, Centro Histórico.

🎨 ¿Qué incluye el taller?

La actividad es totalmente gratuita, con material incluido, y está dirigida al público en general. El cupo es limitado a 20 personas, por lo que se recomienda registrarse previamente a través del siguiente enlace:

👉 Formulario de registro

El papel picado es una de las expresiones más representativas del arte popular mexicano. Aprender esta técnica no solo permite desarrollar habilidades manuales, sino también conservar tradiciones que embellecen las celebraciones como las fiestas patrias y la Noche de Muertos.