Taller gratuito de origami en Morelia: arte japonés para todas las edades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fomentar la creatividad y acercar expresiones culturales internacionales al público local, la Secretaría de Cultura de Morelia invita al Taller de Origami, una actividad gratuita que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en el Archivo Histórico Municipal.
El evento se desarrollará de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., con entrada libre y cupo limitado, e incluirá material para las y los participantes. Para asegurar un lugar, es necesario registrarse previamente a través del siguiente enlace:
👉 https://forms.gle/9QNZjNLpCzx9W9oi8
El origami, arte tradicional japonés de plegado de papel, no solo es una expresión artística, sino que también estimula la destreza motora, la concentración y la relajación mental, lo que lo convierte en una actividad ideal para personas de todas las edades.
Con este tipo de talleres, la Secretaría de Cultura busca impulsar actividades accesibles, creativas y formativas, que fortalezcan el tejido social a través del arte.
SHA