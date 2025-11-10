Taller gratuito de origami en Morelia: arte japonés para todas las edades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fomentar la creatividad y acercar expresiones culturales internacionales al público local, la Secretaría de Cultura de Morelia invita al Taller de Origami, una actividad gratuita que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en el Archivo Histórico Municipal.

El evento se desarrollará de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., con entrada libre y cupo limitado, e incluirá material para las y los participantes. Para asegurar un lugar, es necesario registrarse previamente a través del siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/9QNZjNLpCzx9W9oi8