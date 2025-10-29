Taller de altares en miniatura llega a tres ludotecas de Morelia este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 31 de octubre, niñas y niños podrán participar en un taller creativo para construir su propio altar de Día de Muertos en miniatura, en distintas sedes de la ciudad de Morelia.
Además de la Ludoteca del Bosque, el Sistema DIF Morelia también realizará esta actividad en:
La Ludoteca del Mercado Nicolás Bravo (Santo Niño)
La Ludoteca de SPOT+ (ubicada en Villas del Pedregal)
Cada sede contará con materiales y orientación para que las infancias, de entre 4 y 12 años, aprendan sobre esta tradición mexicana mientras desarrollan su creatividad.
En estas nuevas sedes, el horario del taller será de 10:00 a 12:00 horas, con una duración de 2 horas. La cuota de recuperación es de 50 pesos, a diferencia de la Ludoteca del Bosque, donde será de 100 pesos y el taller tendrá una duración de 3 horas.
La iniciativa busca ofrecer una opción recreativa y cultural para el día sin clases, fomentando la participación familiar en torno a las costumbres del Día de Muertos.
SHA