Tacícuaro recibe 1er Festival de Artes Escénicas con la obra “La vendedora de nubes”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 11 de octubre, el Salón Ejidal de Tacícuaro será sede del Primer Festival de Artes Escénicas “Bajo la Sombra de la Ceiba”, con la presentación gratuita de la obra “La vendedora de nubes”, una propuesta escénica para público a partir de los 3 años de edad.

La puesta en escena se realizará en punto de las 12:00 p.m., y forma parte de una iniciativa que busca acercar el teatro a comunidades morelianas mediante espectáculos de calidad, en espacios accesibles para todas las familias.

“La vendedora de nubes” es una obra basada en el cuento de Elena Poniatowska, adaptada y dirigida por Patricia Ortega, con procedencia de Guadalajara, Jalisco. La producción combina actuación, manipulación de títeres y narrativa escénica para transmitir un mensaje poético y reflexivo.