TóxikaFest sacudirá Morelia este 6 de septiembre

El festival TóxikaFest mezclará música, arte y rebeldía
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 6 de septiembre, el Centro Histórico de Morelia será invadido por una descarga sonora que promete reactivar las venas dormidas de la ciudad: TóxikaFest, un festival que más que un evento, se presenta como "un veneno necesario".

"Que arda el punk, el rock, el avant-garde", reza la consigna de este encuentro cultural que se llevará a cabo en el espacio Cultural Nido, a partir de las 18:00 horas.

La cartelera está encabezada por XFAVORXFAVOR, OTTO DIX, PARALAM y RIFFUZ, agrupaciones que traerán un estallido de guitarras, voces desgarradas y visuales que desafían la normalidad cotidiana del centro moreliano.

Además de la experiencia musical, quienes adquieran su acceso antes del día del evento recibirán un sticker grande con el cartel oficial de TóxikaFest, como recuerdo gratuito. El costo del cover es de $100 pesos, y los accesos ya están disponibles vía DM o WhatsApp al 443 466 5344.

La organización define el festival como una suerte de circo sónico que sacudirá la escena cultural, con un enfoque independiente y rebelde. “No te pongas tóxikx”, advierten, como guiño a la irreverencia del evento.

