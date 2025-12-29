¡Tómelo en cuenta! Te decimos el horario de la Villa Navideña el 31 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fiesta de Año Nuevo se acerca y muchos buscan diversas actividades para pasar el rato y divertirse con la familia y amigos; la Villa Navideña es una de las opciones que estarán abiertas el próximo 31 de diciembre con horario especial para que lo tome en cuenta.

De acuerdo a la Secretaría de Turismo, la Villa Navideña permanecerá abierto en diversos horarios; la pista de hielo estará disponible de 11:00 a 15:00 horas, por lo que recomendó que todos los interesados en patinar deberán aprovechar la mañana. Mientras que el área de juegos y la gastronómica será de 12:00 a 10:00 de la noche.

En tanto el 01 de enero, la Villa Navideña permanecerá cerrada y se retomarán las actividades el próximo 02 de enero en horario normal para que los morelianos y turistas puedan divertirse de manera sana y admirar el Árbol y Nacimiento Monumental.

Así que ya sabes, si antes de la cena de Año Nuevo y la reunión con la familia y amigos, puedes disfrutar de un espacio de esparcimiento con actividades sanas y recreación que permita el desarrollo social.

BCT