Tómate un café con la escritora Elena Piedra este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 4 de octubre, la escritora Elena Piedra sostendrá un encuentro con lectores en la librería El Traspatio, ubicada en el Centro Histórico de Morelia.
El evento iniciará a las 16:00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora, la actividad es de entrada libre.
Durante esta reunión, la autora presentará su novela “Una nota de fuego y nada más” y compartirá una charla íntima con asistentes sobre procesos de escritura, creación literaria y “los momentos en que uno quiere quemarlo todo".
Además de la charla, se realizará una firma de libros y convivencia cercana con el público. La cita es en Bartolomé de las Casas 533, a unos pasos de la avenida Madero Poniente.
BCT