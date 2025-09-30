Tómate un café con la escritora Elena Piedra este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 4 de octubre, la escritora Elena Piedra sostendrá un encuentro con lectores en la librería El Traspatio, ubicada en el Centro Histórico de Morelia.

El evento iniciará a las 16:00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora, la actividad es de entrada libre.