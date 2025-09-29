Morelia

¡Tómalo en cuenta! Estos serán los cierres viales en Morelia por desfile de Morelos

Avenidas como Madero, Pedregal y Acueducto estarán cerradas durante el desfile en honor a Morelos
Ilustrativa - FB/ Policía Morelia
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 30 de septiembre, diversas vialidades del Centro Histórico de Morelia serán cerradas temporalmente debido al desfile cívico-militar conmemorativo por el 260 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad informó que los cierres viales comprenderán un amplio tramo de la avenida Madero Poniente, desde la intersección con avenida Pedregal hasta avenida Acueducto y Carpinteros de Paracho, cubriendo así gran parte del primer cuadro de la ciudad.

🚧 Cierres viales programados:

  • Inicio: martes 30 de septiembre, desde temprana hora

  • Zona afectada: Av. Madero (de Av. Pedregal a Carpinteros de Paracho y Av. Acueducto)

  • Motivo: Desfile cívico-militar por el natalicio de José María Morelos

✅ Recomendaciones a la ciudadanía:

  • Anticipar traslados

  • Usar vías alternas

  • Respetar las indicaciones de tránsito y señalización

  • Considerar posibles retrasos en transporte público y traslados escolares

La autoridad municipal agradeció la comprensión de la población y llamó a mantener el orden y la seguridad vial durante esta conmemoración histórica para los morelianos.

Para mayor claridad, se puede consultar el mapa oficial con los cierres viales en nuestras plataformas digitales.

