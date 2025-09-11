¡Tómalo en cuenta! Cerrarán unidades deportivas de Morelia el 16 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones patrias, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) informó que suspenderá actividades en diversos complejos acuáticos y unidades deportivas de la capital michoacana.

Según el aviso oficial, los complejos acuáticos dejarán de operar a partir de las 14:00 horas del lunes 15 de septiembre y permanecerán cerrados durante todo el martes 16, retomando sus servicios habituales el miércoles 17 del mismo mes.

Por otro lado, las unidades deportivas INDECO, Miguel Hidalgo y Bicentenario cerrarán sus puertas a partir de las 17:00 horas del martes 16 de septiembre, y también reanudarán actividades el miércoles 17.