¡Tómalo en cuenta! Cerrarán unidades deportivas de Morelia el 16 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones patrias, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) informó que suspenderá actividades en diversos complejos acuáticos y unidades deportivas de la capital michoacana.
Según el aviso oficial, los complejos acuáticos dejarán de operar a partir de las 14:00 horas del lunes 15 de septiembre y permanecerán cerrados durante todo el martes 16, retomando sus servicios habituales el miércoles 17 del mismo mes.
Por otro lado, las unidades deportivas INDECO, Miguel Hidalgo y Bicentenario cerrarán sus puertas a partir de las 17:00 horas del martes 16 de septiembre, y también reanudarán actividades el miércoles 17.
Estas medidas se implementan como parte del operativo por las fiestas patrias, con el objetivo de garantizar la seguridad y logística en torno a los eventos programados en la ciudad.
SHA