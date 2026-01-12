¡Tómalo en cuenta! Cerrarán carriles en el Periférico de Morelia, sentido Charo-Tecnológico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 13 de enero se llevará a cabo el cierre de carriles sobre el Periférico de Morelia, en el sentido Charo-Tecnológico, debido a trabajos de colocación de una trabe metálica como parte de las obras en el Distribuidor Vial (DV) Eréndira.

La información fue compartida por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán a través de sus redes sociales oficiales.

El cierre se realizará de las 04:00 a las 13:00 horas, afectando la circulación en uno de los tramos más transitados de la ciudad. Las autoridades recomiendan tomar como vía alterna la lateral del periférico o utilizar el paso superior vehicular para evitar contratiempos.