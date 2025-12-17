Títeres y magia navideña en Morelia: no te pierdas ‘El niño que perdió el tambor’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 20 de diciembre, Foro Titerelia se convertirá en el escenario perfecto para disfrutar de la última función del año. La compañía Andarte Sonando Títeres presenta "El Niño que Perdió el Tambor", una encantadora obra que traerá a la vida una historia navideña que promete emocionar a grandes y chicos.

La función dará inicio a las 18:00 hrs, en sus instalaciones ubicadas en Plaza Erandeni, sobre la Avenida Erandeni 700, en la planta alta, justo al lado de Merza.