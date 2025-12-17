Títeres y magia navideña en Morelia: no te pierdas ‘El niño que perdió el tambor’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 20 de diciembre, Foro Titerelia se convertirá en el escenario perfecto para disfrutar de la última función del año. La compañía Andarte Sonando Títeres presenta "El Niño que Perdió el Tambor", una encantadora obra que traerá a la vida una historia navideña que promete emocionar a grandes y chicos.
La función dará inicio a las 18:00 hrs, en sus instalaciones ubicadas en Plaza Erandeni, sobre la Avenida Erandeni 700, en la planta alta, justo al lado de Merza.
Con un costo de $80.00 MXN, esta es la oportunidad perfecta para compartir en familia una tarde llena de magia, risas y un mensaje navideño lleno de emociones.
Es importante que reserves tu lugar con anticipación, ya que el cupo es limitado. Puedes hacer tu reservación a través de WhatsApp al 443 270 9493 y asegurarte de ser parte de este hermoso evento, que cierra el ciclo de funciones del año en este querido foro de títeres.
No te pierdas la oportunidad de vivir la magia de la Navidad de una forma diferente, rodeado de títeres y una historia entrañable que cautivará a todos. ¡Ven a disfrutar de una noche inolvidable en familia! 🌟
SHA