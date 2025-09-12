¡Títeres en acción! Habrá obra familiar este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El teatro de títeres llega con toda su magia este sábado 13 de septiembre al Foro TITERELIA, con la presentación de la obra “Ya se armó la TITERELIA”, dirigida por David Aarón Estrada e interpretada por la compañía Andarte Sonando.

La función comenzará a las 6:00 de la tarde y está dirigida a público familiar, con un costo de entrada general de 80 pesos. La cita es en Av. Erandeni 700, Col. Erandeni I, Plaza Erandeni. Para más información y reservaciones, está disponible el número 443 270 94 93.

Este espectáculo forma parte del impulso a las artes escénicas gracias al apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (FONCA), con el objetivo de acercar el arte del teatro de títeres a niñas, niños y familias en espacios locales.