Suspenden dos eventos en Morelia por rebasar aforo y falta de permisos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la temporada de Día de Muertos, dos eventos fueron cancelados por inspectores de la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, informó el titular de la dependencia, Yankel Benítez Silva.

En entrevista colectiva, el secretario fue cuestionado sobre si se tuvo el reporte de establecimientos o eventos que no acataran las normas y derivaran en algún tipo de clausura.

Sobre el tema, Benítez Silva recalcó lo siguiente: “En cuanto a la parte de bares y antros no tuvimos problemas, pero sí tuvimos dos clausuras de eventos en esta temporada: uno en un salón y otro en una colonia (…)”, subrayó.

Respecto a la clausura en un salón privado, señaló que se realizó debido a que se sobrepasó el aforo máximo permitido, por lo que los inspectores, en coordinación con elementos de la Policía Morelia, procedieron a clausurar el evento.