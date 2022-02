Surgen perfiles falsos para pedir dinero tras tragedia de Morelia, alertan

Fue a través de grupos de Facebook que comenzaron a circular mensajes de supuestos familiares de las víctimas para recaudar dinero para los gastos funerarios.

"Sin el afán de ofender a nadie la noche de ayer miércoles un tráiler arrollo a mi hermano Rogelio Mendoza v quitándole la vida el chofer se dio a la fuga y no va a responder por el trágico accidente que iso nunca pensé recurrir a esto pero la necesidad en la que estamos envueltos a raiz de esto me orilla para pedirles de su compasión y buena fé (SIC)", reza el texto de un perfil bajo el nombre de David Mendoza.

El mensaje sigue:

"Quien pueda y este en la posibilidad de ayudarnos a mi familia económicamente ya que es complicado con lo del servicio funerario gastos del funeral caja y panteón no importa el monto no importa la cantidad solo queremos sobre llevar este trago amargo y que mi hermano tenga una digna sepultara dios padre se los va a regresar al doble mi hermano deja una niña de 2 años que no sabe lo que pasa pero que necesitara pañales y leche el era el sustento de ella y su esposa les dejo el número de cuenta de la tarjeta y mi número de teléfono para quien guste información y quiera acompañarnos al sepelio y entierro gracias".

En la publicación además se agregó un número telefónico y otro de una cuenta bancaria.