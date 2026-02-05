Sur de Morelia, bajo vigilancia por operativos conjuntos contra delincuencia: Pablo Alarcón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia, en coordinación con otras corporaciones de seguridad, mantiene operativos en la zona sur del municipio, informó Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En entrevista, el secretario detalló que estas acciones se realizan de manera conjunta con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

"Vamos a seguir atentos, recopilando información y canalizándola a la Fiscalía General del Estado para poder detectar y atender las zonas que presentan vulnerabilidades […]", señaló.

Añadió que los operativos se refuerzan principalmente en áreas colindantes con otros municipios, como Villa Madero, Tzitzio y Acuitzio.

Cuestionado sobre las principales problemáticas en esta zona, Alarcón Olmedo indicó que uno de los focos de atención es que, debido a que es mayoritariamente sierra, algunos delincuentes han llegado a utilizar la zona para esconderse o desplazarse hacia otros territorios.

No obstante, reiteró que, pese a las dificultades de acceso, los elementos de seguridad acuden a estas áreas y se mantienen los operativos correspondientes.

