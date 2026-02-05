Supuesta competencia “desleal” de las combis provoca disminución en el servicio de camiones: Comit

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El servicio de combis es una supuesta competencia desleal que ha llevado a la disminución de rutas de camiones en Morelia, aseguró Marco Antonio Saucedo Zavala, representante de la Corporación de Transportistas de Pasaje Suburbano y Foráneo (Comit).

En entrevista colectiva, donde se cuestionó cómo les ha impactado el nuevo servicio de combis hacia la zona de Altozano, Saucedo Zavala señaló que la implementación de combis en distintas colonias ha provocado la reducción de algunas rutas de camiones, como la del Punhuato, según el representante.

“El servicio de un camión al servicio de una combi es una competencia totalmente desleal, tendríamos que competir con condiciones iguales”.