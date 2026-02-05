Supuesta competencia “desleal” de las combis provoca disminución en el servicio de camiones: Comit

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El servicio de combis es una supuesta competencia desleal que ha llevado a la disminución de rutas de camiones en Morelia, aseguró Marco Antonio Saucedo Zavala, representante de la Corporación de Transportistas de Pasaje Suburbano y Foráneo (Comit).
En entrevista colectiva, donde se cuestionó cómo les ha impactado el nuevo servicio de combis hacia la zona de Altozano, Saucedo Zavala señaló que la implementación de combis en distintas colonias ha provocado la reducción de algunas rutas de camiones, como la del Punhuato, según el representante.
“El servicio de un camión al servicio de una combi es una competencia totalmente desleal, tendríamos que competir con condiciones iguales”.
El representante del Comit aseveró que, con las concesiones otorgadas a las combis en el sexenio pasado, este servicio ha buscado expandirse por distintas zonas de Morelia, por lo que menciona que puede generar la desintegración de algunas rutas.
Saucedo Zavala argumentó que el costo de un camión nuevo puede ascender a más de 2 millones de pesos, mientras que el de una combi es de alrededor de 600 mil pesos, por lo que en el costo de los servicios y refacciones también se observa una diferencia importante.
“Tenemos que ponernos de acuerdo para que no pasen por encima de nosotros, para que ya después nuestro servicio, que es transporte masivo, se vea afectado a tal grado de extinguirse”, concluyó.
mrh