Supervisan ríos y zonas de riesgo en Morelia ante lluvias nocturnas

El monitoreo preventivo busca detectar posibles desbordamientos o taponamientos en canales pluviales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizó este miércoles por la noche recorridos preventivos en distintos puntos de Morelia, como parte del protocolo de vigilancia ante las lluvias registradas en la capital michoacana.

De acuerdo con la dependencia, los equipos revisaron zonas consideradas de riesgo por acumulación de agua o posibles desbordamientos, entre ellas:

  • 📍 Jaujilla y Héroes Anónimos

  • 📍 Cárcamo Carlos Rigurosa

  • 📍 Prados Verdes y Río Grande

Los recorridos consisten en verificar niveles de agua en canales y ríos, así como en detectar obstrucciones o puntos críticos que puedan representar peligro para la población en caso de lluvias fuertes.

Protección Civil informó que el monitoreo continuará durante la noche, e hizo un llamado a la ciudadanía a no tirar basura en la vía pública, evitar cruzar calles inundadas y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

