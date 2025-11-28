Supervisa Yankel Benítez obra hídrica en colonia Benito Juárez

En cumplimiento a la instrucción del presidente Alfonso Martínez Alcázar, el encargado de la política interna del municipio supervisó los avances de la red drenaje que se construye con un esfuerzo conjunto del Gobierno de Morelia y los vecinos del lugar.

Acompañado de los titulares municipales de obras públicas, Juan Fernando Sosa Tapia; y servicios públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, el secretario del Ayuntamiento expresó a los vecinos que pueden contar con la administración de Alfonso Martínez para seguir mejorando las condiciones de su colonia.