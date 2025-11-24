Supervisa Yankel Benítez establecimientos de Fiestas Guadalupanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de garantizar que las Fiestas Guadalupanas transcurran con plena tranquilidad y orden, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, realizó una supervisión directa en los principales puntos donde se celebra esta gran tradición en Morelia.

Junto a los equipos de Servicios Públicos Municipales y de Protección Civil y Bomberos de Morelia, recorrió diversos puntos alrededor del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de San Diego, como fueron: Jardín Morelos, Jardín Azteca y la Calzada Fray Antonio de San Miguel, para revisar las instalaciones de gas, los puestos de comida y comercio, así como los juegos mecánicos y todas las medidas de Protección Civil.