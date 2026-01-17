Supervisa Bedolla obra del Segundo Circuito Periférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre julio y noviembre concluyen dos segmentos que corresponden al Segundo Circuito Periférico de Morelia; el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, supervisó la obra.

Con la oportunidad de reducir tiempos para llegar a diversos puntos de la capital, inclusive a los municipios de Tarímbaro y Charo, además de la zona de Ciudad Salud, el mandatario estatal refirió que la obra avanza considerablemente; hoy son tres los tramos que se están construyendo.