Supervisa Bedolla obra del Segundo Circuito Periférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre julio y noviembre concluyen dos segmentos que corresponden al Segundo Circuito Periférico de Morelia; el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, supervisó la obra.
Con la oportunidad de reducir tiempos para llegar a diversos puntos de la capital, inclusive a los municipios de Tarímbaro y Charo, además de la zona de Ciudad Salud, el mandatario estatal refirió que la obra avanza considerablemente; hoy son tres los tramos que se están construyendo.
Realizada como obra multianual, refirió que esta permitirá que se reduzcan los tiempos de manera considerable.
El quinto segmento, que va de La Goleta hasta Tres Marías, se espera concluir entre julio y agosto; el avance es del 60 por ciento. Mientras que el cuarto segmento, correspondiente al tramo de Cuisillo a Jaripeo, está contemplado para concluir en el mes de noviembre y presenta un avance del 40 por ciento.
Respecto al derecho de vía, refirió que hay la liberación de 60 metros, lo que permitirá que algún gobierno, en el futuro y ante el crecimiento de Morelia, pueda ampliarlo, toda vez que la liberación es a 50 años y no habría incremento en su precio.
