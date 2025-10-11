Supervisa Bedolla avances de la modernización del Planetario de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó las obras de modernización y rehabilitación del Planetario de Morelia, donde se invierten 167.7 millones de pesos de recursos estatales, las cuales registran un avance del 18 por ciento.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gladyz Butanda Macías, el mandatario recorrió los espacios que se adecuan para albergar las taquillas digitales, sala de proyección, museo interactivo, observatorio, auditorio, aulas interactivas y explanada, entre otros.