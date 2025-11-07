Supervisa Bedolla avance de obras en Villas del Pedregal; se invierten 100 mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó avances de la construcción de la avenida Los Molcajetes, que conecta a la tenencia de San Nicolás Obispo con el fraccionamiento Villas del Pedregal, así como la edificación de la secundaria técnica, en las que la administración estatal invierte alrededor de 100 millones de pesos.

Durante el recorrido, el mandatario estatal informó que la obra vial que comprende 1.7 kilómetros de concreto hidráulico presenta un avance del 90 por ciento y su inauguración está prevista para mediados de este mes.

Mientras que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, señaló que en esta infraestructura se invierten 59.7 millones de pesos a beneficio de más de 47 mil 200 habitantes de la zona poniente de la capital michoacana.