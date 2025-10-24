Supervisa Bedolla ampliación de av. Amalia Solórzano; registra avance del 65%

Constató el progreso que presentan las obras de drenaje y la aplicación de concreto hidráulico sobre 4.1 kilómetros, material que le dará mayor durabilidad para mantener conectadas a cerca de 46 mil personas, con impacto directo en las tenencias de Jesús del Monte, Santa María y Morelos, y universidades.

Ramírez Bedolla recordó que la obra inició el pasado mes de junio y señaló que la proyección es concluir su construcción a finales de este año.