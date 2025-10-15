Supervisa Alfonso Martínez jornada integral en avenida La Joya, Morelia

Alfonso Martínez comentó que el Gobierno de Morelia brinda atención a todas las zonas de la capital, “sobre todo aquellos puntos prioritarios en los que transitan una cantidad importante de vehículos y en los que se reúnen las y los morelianos”.

La intervención en la avenida La Joya consistió en el retiro de basura y poda de maleza para permitir la circulación segura de automóviles y también el paso peatonal sobre las banquetas, en beneficio de las y los morelianos que diariamente pasan por esta zona ubicada al sur de la ciudad.

El presidente Alfonso Martínez comentó que “las jornadas integrales son permanentes a lo largo y ancho del municipio, pues es de esta manera como se consolida a Morelia como la mejor ciudad para vivir”.

