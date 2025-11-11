Supervisa Adolfo Torres trabajos de reparación de fuga en Santa María

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), a través de su Departamento de Distribución, realiza trabajos de reparación en una línea de conducción ubicada sobre la calle Montaña Monarca, en la zona que anteriormente correspondía a la extinta Junta Local de Santa María.

La atención a esta fuga se llevó a cabo por instrucción y bajo la supervisión del director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, con el propósito de apoyar a la Junta Local en su proceso de incorporación al organismo y garantizar un mejor servicio a las y los habitantes de la zona.