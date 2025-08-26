Supervisa Adolfo Torres niveles de ríos y brinda atención a zonas afectadas por lluvias en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) informa a la ciudadanía sobre el estado actual de los cuerpos de agua en Morelia, después de la fuerte tormenta que se presentó la tarde de ayer en la ciudad.

Actualmente:

• El río Grande se encuentra al 50% de su capacidad.

• El río Chiquito presenta un 30% de capacidad.

• El dren de los Itzícuaros se ubica en 60% de su capacidad, con bombeo permanente.

En la colonia Prados Verdes, donde se reportaron encharcamientos, se determinó que estos se originaron debido a la acumulación de basura que arrastró la lluvia hacia las rejillas pluviales, lo que provocó taponamientos. Personal del Ooapas ya realizó las maniobras necesarias para liberar las rejillas y permitir que el agua recuperara su cauce normal.