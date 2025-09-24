Super Smash, Mario Kart y más: torneo gratuito este viernes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres amante de los videojuegos y estás en busca de una tarde divertida y sin costo, este viernes 26 de septiembre de 2025 se realizará el "Viernes Gaming", un evento gratuito que reunirá a fanáticos de títulos icónicos como Super Smash Bros, Crash Bandicoot, Dragon Ball FighterZ y Mario Kart.

La cita es a partir de las 4:00 de la tarde en la Glorieta de McDonald’s, ubicada dentro del centro comercial Espacio Las Américas, en Morelia.

Una experiencia gamer para todas las edades

Organizado por Rerremedia, MES y Espacio Las Américas, este encuentro busca generar un espacio de sana convivencia entre jóvenes, familias y gamers morelianos, con actividades temáticas, duelos amistosos y dinámicas para todos los niveles.

Quienes asistan podrán participar en mini torneos, conocer a otros jugadores y disfrutar de un ambiente lleno de color y nostalgia, con diseño inspirado en el estilo pixel-art de los videojuegos clásicos.

¿Lo mejor? Es completamente gratuito

La entrada es libre, por lo que se recomienda llegar con anticipación para alcanzar lugar y participar en los desafíos.