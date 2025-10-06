Suman seis homicidios en Morelia en lo que va de octubre; operativos, enfocados en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de octubre hay registro de seis homicidios en la capital michoacana, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista, el funcionario señaló que esta mañana sostuvo comunicación con el general de la XXI Zona Militar respecto a los homicidios ocurridos.

"Hemos visto que los casos que se han suscitado en este inicio de mes están relacionados con temas de delincuencia organizada o venta de drogas (…)", destacó.

Ante ello, el comisionado indicó que se lleva a cabo una estrategia operativa en las zonas donde se han registrado los hechos, esto con el objetivo de detectar las células que podrían estar involucradas.

Asimismo, mencionó que los elementos de la corporación municipal de seguridad continúan realizando labores de investigación para canalizar la información correspondiente a la Fiscalía General del Estado (FGE) y así lograr la detención de los responsables.