Suman dos empresas concesionarias con antecedentes de incumplimiento ante el municipio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, señaló que al menos dos empresas concesionarias cuentan con antecedentes de incumplimientos ante el Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, la síndica comentó que el caso de la empresa concesionaria encargada de la obra del estacionamiento del Mercado Independencia aún está en revisión por parte del área jurídica, para valorar la posible sanción por el incumplimiento en la entrega de la obra.

Por ello, destacó que primero se deberán agotar los acuerdos establecidos y verificar si se otorgó alguna prórroga adicional para la entrega oficial del estacionamiento en cuestión, el cual se ha retrasado en más de 3 ocasiones.

Cuestionada sobre precedentes de otros concesionarios sancionados por incumplimientos, Vásquez Pérez afirmó que existen un par de casos.

De estos, comentó que aún están en proceso ante las áreas correspondientes, centrados en el incumplimiento de aspectos estipulados en los contratos.