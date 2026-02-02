Suman 75 denuncias por supuesto fraude de financieras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta este día se han presentado 75 denuncias de manera presencial y tres inmuebles han sido clausurados con fines de investigación, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

MIMORELIA.COM, mediante una tarjeta informativa oficial de la FGE, pudo conocer de los avances de la investigación, en los que se informó que cuatro personas ya han sido detenidas por los presunto delitos de fraude por parte de financieras automotrices.

De acuerdo con la información, los detenidos han sido vinculados a proceso y se encuentran en investigación complementaria.

Al mismo tiempo, se recordó que se han detectado ocho financieras relacionadas con fraude, por lo que se están integrando las carpetas de investigación.

La autoridad recomienda que los ciudadanos busquen mayor información respecto a las supuestas financieras que ofrecen este tipo de servicios para evitar ser víctimas de algún tipo de fraude u otro delito.

Asimismo, recuerda a las personas que se consideren víctimas de este delito que se puede presentar una denuncia de manera presencial en la FGE, llevando consigo copia del contrato y estados de cuenta o comprobantes de pagos realizados si es el caso, o bien mediante el nuevo sistema de denuncia en línea.

Cabe recordar que en días pasados las financieras automotrices fueron denunciadas por supuestos fraudes, y según las acusaciones, estas financieras ofrecían vehículos nuevos o de modelos recientes con enganches bajos y mensualidades menores a las de las agencias. Sin embargo, los clientes denunciaron que tras realizar los pagos iniciales, la entrega de los vehículos se postergaba de manera indefinida, bajo el argumento de que debían cumplir con nuevos requisitos o cubrir más mensualidades sin que las unidades fueran entregadas a los clientes.

BCT