Suman 4 quejas por acoso en transporte público en Morelia: Cocotra

Con base en lo anterior reconoció que la comisión no cuenta con datos previos a los de este 2023, para levantar una comparación en torno a las denuncias por acoso sexual que se haya ejercido en unidades del transporte público.

"El programa tuvo impacto porque específicamente nos buscan para ese programa, pero para otro tipo de quejas siguen viéndose más en los medios. Por acoso en lo que va -del año- llevamos tres o cuatro, no hemos tenido muchas, funamentalmente en Morelia (...) No tenemos una comparación porque uno de los problemas que teníamos es que no habían denuncias, lo que sí sabíamos por la experiencia es que al final la gran mayoría de las mujeres ha pasado acoso en el transporte público, es una situación que sí es una realidad. Lo que nos interesa es a partir del programa, cómo lo hemos ido midiendo".

Pese a lo anterior mencionó que, en el 2022 la Cocotra llevó alrededor de 40 procedimientos hacia conductores y seis fueron por operadores de una unidad que no atendieron a mujeres que solicitaron su apoyo al sentirse víctimas de acoso por parte de otro pasajero.

"La realidad es que fueron muy pocos operadores denunciados, fue más un tema entre los propios usuarios (...) La queja era que los operadores no habían atendido a las compañeras, que no supieron cómo actuar y las ciudadanas no se sintieron acompañadas como lo marca el protocolo".

Por ello Antonio Godoy aseguró que la Cocotra se mantendrá en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) encabezada por Carolina Rangel Gracida.

RYE