Suman 193 incendios en viviendas en Morelia en lo que va del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, dos familias han sido canalizadas al Asilo Miguel Hidalgo para resguardarse, luego de que en sus viviendas se registraran incendios, informó José Manuel Álvarez Lucio, director del DIF Morelia.

En entrevista, el director fue cuestionado sobre si durante esta temporada de lluvias se han utilizado los refugios municipales para albergar a familias afectadas por inundaciones.

Al respecto, Álvarez Lucio mencionó que, si bien en este 2025 se han presentado chubascos y precipitaciones constantes, también se debe tomar en cuenta que los desfogues preventivos de la presa de Cointzio han sido controlados, por lo que no se han registrado inundaciones en las colonias más bajas de la ciudad, como el año pasado, cuando 17 núcleos familiares fueron resguardados en los albergues municipales.