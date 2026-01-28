Suman 14 homicidios en Morelia en lo que va del mes; la mayoría ligados a narcomenudeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días de que culmine el mes de enero, se han registrado 14 homicidios en Morelia, la mayoría relacionados con temas de narcomenudeo, informó Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En entrevista colectiva, el secretario detalló que, de este total, nueve casos han sido vinculados hasta el momento con delincuencia organizada.

Añadió que la zona con mayor incidencia corresponde al poniente de la capital michoacana, así como áreas cercanas a Capula y la Tenencia Morelos, donde se han desplegado distintos operativos en coordinación con otras corporaciones de seguridad.

Sobre estos hechos, Alarcón Olmedo indicó que en algunos casos ya se han realizado detenciones, mientras que en otros las investigaciones continúan en curso.