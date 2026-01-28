Morelia

Suman 14 homicidios en Morelia en lo que va del mes; la mayoría ligados a narcomenudeo

Nueve de los casos estarían relacionados con delincuencia organizada, informó la SSPC municipal
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días de que culmine el mes de enero, se han registrado 14 homicidios en Morelia, la mayoría relacionados con temas de narcomenudeo, informó Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En entrevista colectiva, el secretario detalló que, de este total, nueve casos han sido vinculados hasta el momento con delincuencia organizada.

Añadió que la zona con mayor incidencia corresponde al poniente de la capital michoacana, así como áreas cercanas a Capula y la Tenencia Morelos, donde se han desplegado distintos operativos en coordinación con otras corporaciones de seguridad.

Sobre estos hechos, Alarcón Olmedo indicó que en algunos casos ya se han realizado detenciones, mientras que en otros las investigaciones continúan en curso.

“Se presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a algunas personas posiblemente relacionadas con los hechos registrados en Tenencia Morelos; también la semana pasada se detuvo a una persona por acontecimientos ocurridos en la zona de San Juanito Itzícuaro (…)”
Para finalizar, el secretario confirmó que la mayoría de los homicidios registrados durante el mes tienen relación con actividades de narcomenudeo; por lo tanto, indicó que las investigaciones siguen en desarrollo.

