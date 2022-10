Suman 10 víctimas de presunto ladrón en Morelia; esto se sabe

Según la asociación ciudadana que se da a la tarea de ayudar a víctimas de la delincuencia, el modus operandi del hombre es el mismo, pues las víctimas suelen ser mujeres solas, las cuales "las asalta con cuchillo aquí en Morelia y les roba sus pertenencias".

Incluso una de las víctimas dio su testimonio donde dijo que fue asaltada y agredida cuando salía de su trabajo ubicado en el Centro Histórico de Morelia, cuando "el carro rojo se paró (sobre la calle) se hizo para atrás y se bajó (el hombre) y me comenzó a golpear, y me puso un cuchillo azul, lo recuerdo apenas, en la garganta y se dedicó a golpearme, y ya luego la señora que iba con él me arrancó la bolsa (...) en mi desesperación yo corría para un lado y para otro (...)".