¡Alerta en Morelia! Se hace pasar por funcionario para pedir dinero; gobierno ya presentó denuncia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia informó este 28 de agosto de 2025 sobre un caso de presunta suplantación de identidad, luego de que un sujeto identificado como Ángel O. se hiciera pasar por trabajador del Ayuntamiento para ofrecer apoyos sociales a cambio de dinero.

Ante esta situación, el gobierno municipal presentó una denuncia formal con folio 15/2025, con el objetivo de dar seguimiento puntual al caso y evitar que más ciudadanos sean víctimas de este tipo de prácticas.

Las autoridades exhortaron a la población a no dejarse engañar ni entregar dinero a personas que aseguren ofrecer programas o beneficios en nombre del Ayuntamiento. Se enfatizó que ningún servidor público está autorizado para solicitar recursos en lo individual ni para acudir a domicilios particulares con estos fines.

Asimismo, se recordó que los pagos por servicios o conceptos municipales únicamente se realizan en las ventanillas autorizadas del Ayuntamiento, y que todos los programas institucionales son informados de manera oficial y cuentan con procesos de supervisión y transparencia.

El Gobierno de Morelia reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas y la protección de la ciudadanía, reiterando que cualquier irregularidad debe ser reportada a las autoridades correspondientes.

