Morelia

Sujeto quema una Jeep propiedad de Cuixi Panificadora, en Morelia

Sucedió al exterior del citado negocio ubicado en la colonia Cuauhtémoc.
Sujeto quema una Jeep propiedad de Cuixi Panificadora, en Morelia
RED113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes fue reportado el incendio de una camioneta al exterior del negocio "Cuixi Panificadora", ubicado en la colonia moreliana Cuauhtémoc, hecho que movilizó a elementos de la Policía y bomberos. Según fuentes allegadas al tema, un sujeto provocó el siniestro y el automotor pertenece a los dueños del citado establecimiento.

Lo anterior tuvo lugar sobre la calle Ana María Gallaga cerca de Isidro Huarte. Unas personas vieron la lumbre y la reportaron al número de emergencias 911.

Después se presentaron patrulleros municipales y los vulcanos, quienes sofocaron las llamas. La unidad perjudicada es de la marca Jeep Wrangler, color naranja cobrizo, la cual terminó calcinada de la parte delantera.

A través de una transmisión en vivo, uno de los afectados relató el suceso y reveló que el responsable está plenamente identificado, él había sido detenido horas antes del incendio, pero fue liberado por las autoridades policiales.

Posteriormente, alrededor de las 04:50 de la madrugada, el vándalo arribó afuera de la panadería, colocó de manera estratégica dos cajas de cartón llenas de basura en la Jeep, consecutivamente les prendió fuego y escapó.

En el material videográfico, el narrador agregó que no es la primera vez que el perpetrador comete una acción similar. El ofendido también manifestó su descontento ante la falta de seguridad y espera que ahora si las autoridades tomen cartas en el asunto.

BCT

Morelia
grid
Sujeto quema una Jeep
Cuixi Panificadora

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com