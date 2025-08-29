Sujeto quema una Jeep propiedad de Cuixi Panificadora, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes fue reportado el incendio de una camioneta al exterior del negocio "Cuixi Panificadora", ubicado en la colonia moreliana Cuauhtémoc, hecho que movilizó a elementos de la Policía y bomberos. Según fuentes allegadas al tema, un sujeto provocó el siniestro y el automotor pertenece a los dueños del citado establecimiento.

Lo anterior tuvo lugar sobre la calle Ana María Gallaga cerca de Isidro Huarte. Unas personas vieron la lumbre y la reportaron al número de emergencias 911.

Después se presentaron patrulleros municipales y los vulcanos, quienes sofocaron las llamas. La unidad perjudicada es de la marca Jeep Wrangler, color naranja cobrizo, la cual terminó calcinada de la parte delantera.

A través de una transmisión en vivo, uno de los afectados relató el suceso y reveló que el responsable está plenamente identificado, él había sido detenido horas antes del incendio, pero fue liberado por las autoridades policiales.

Posteriormente, alrededor de las 04:50 de la madrugada, el vándalo arribó afuera de la panadería, colocó de manera estratégica dos cajas de cartón llenas de basura en la Jeep, consecutivamente les prendió fuego y escapó.

En el material videográfico, el narrador agregó que no es la primera vez que el perpetrador comete una acción similar. El ofendido también manifestó su descontento ante la falta de seguridad y espera que ahora si las autoridades tomen cartas en el asunto.