Sujeto drogado le prende fuego a inmueble a un costado de la carretera Morelia – Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un sujeto presuntamente bajo los influjos de alguna droga, le roció gasolina a un domicilio ubicado junto a una cachimba y le prendió fuego, en las inmediaciones de la localidad de Uruapilla, municipio de Morelia.

Fue este mediodía de este sábado, cuando el desconocido se aproximó al lugar ubicado a un costado de la carretera Morelia – Pátzcuaro, inició el incendio y enseguida se dio a la fuga. Algunos testigos de inmediato solicitaron ayuda al número de emergencias.

De inmediato a la zona se movilizó personal de a Coordinación Estatal de Protección Civil, cuyos Bomberos rápidamente controlaron el siniestro evitando que el fuego se extendiera a un taller y una cachimba que se encuentran en la zona.

Según los primeros reportes el incidente no dejo personas heridas, sin embargo, vecinos refieren que no es la primera vez que el mismo sujeto genera este tipo de incidentes, por lo que se espera que los afectado presenten la denuncia respectiva y se proceda legalmente en su contra.

