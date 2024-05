STASPE no descarta radicalizar acciones en exigencia de salida del titular de Cofom

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreyra Piñón, no descartó radicalizar acciones en exigencia de la salida del titular de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), Rosendo Caro.

Lo anterior, tras recordar que ya se cumplieron cinco meses de que instalaran un plantón tras denunciar la falta de herramientas de trabajo y el descuido de los viveros de la dependencia.

“Ya no sabemos qué es lo que quiera la autoridad porque a pesar de que estamos demostrando que no está haciendo su trabajo Rosendo, son oídos sordos y yo creo que no nos queda otra mas que manifestarnos en otro momento, de otra forma, radicalizar nuestras acciones para que ya se vayan”.

En entrevista con MIMORELIA.COM, Ferreyra Piñón señaló que continuarán en su lucha, luego de señalar que en diversas dependencias también tienen problemáticas.

Cabe recordar que este 1 de mayo el sindicato se movilizó desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) y concluyeron justo fuera de la Cofom, en donde realizaron un mitin y denunciaron que el mandatario estatal no coincide con la exigencia del sindicato.