SSPC de Morelia buscará acceder a recursos del Fortapaz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que Morelia pueda acceder a recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), con el objetivo de continuar fortaleciendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia (SSPC), señaló Pablo Alarcón Olmedo, titular de la dependencia.

Ante la reducción del Fortapaz para los municipios que se prevé para este año, durante una entrevista se le cuestionó al secretario Alarcón Olmedo si ya se ha tenido algún acercamiento con las autoridades estatales para abordar el tema.

Al respecto, informó que el lunes sostuvo una reunión en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), en la cual se expusieron las necesidades técnicas y económicas que tiene la SSPC de Morelia para este año.