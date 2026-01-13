SSPC de Morelia buscará acceder a recursos del Fortapaz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que Morelia pueda acceder a recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), con el objetivo de continuar fortaleciendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia (SSPC), señaló Pablo Alarcón Olmedo, titular de la dependencia.
Ante la reducción del Fortapaz para los municipios que se prevé para este año, durante una entrevista se le cuestionó al secretario Alarcón Olmedo si ya se ha tenido algún acercamiento con las autoridades estatales para abordar el tema.
Al respecto, informó que el lunes sostuvo una reunión en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), en la cual se expusieron las necesidades técnicas y económicas que tiene la SSPC de Morelia para este año.
Por consiguiente, el secretario señaló que estarán atentos a la publicación de las reglas de operación, a fin de conocer los lineamientos y poder acceder a este recurso. En este contexto, Alarcón Olmedo recordó que en los años en que Morelia contó con Fortapaz se atendieron distintas vertientes.
“Se utilizó para pagar exámenes de control y confianza, así como la formación inicial de los aspirantes de la policía; se adquirió equipamiento, uniformes, se pagó infraestructura y distintos programas (…)”, señaló.
Aunado a esto, se le preguntó si la reducción del Fortapaz para los municipios, dada a conocer por la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, podría perjudicar a Morelia.
Al respecto, Alarcón Olmedo recalcó que primero será necesario analizar las reglas de operación que se publiquen durante este 2026, antes de determinar el impacto que pudiera tener dicha reducción en caso de acceder al fondo.
