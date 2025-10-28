Morelia

SSP y Ejército capturan a 15 con droga y autos robados en Morelia

Las detenciones, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron durante las últimas horas seis vehículos y detuvieron a 15 personas por diversos delitos y faltas administrativas en el operativo Blindaje Morelia.

Resultado de las acciones de los agentes de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, se logró el aseguramiento de 15 personas, entre los que se encuentran 14 hombres y una mujer, mismos que portaban envoltorios que contenían hierba verde y seca, al parecer mariguana, así como sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

Además, fueron aseguradas seis unidades de las cuales tres son de las marca Nissan, dos motocicletas Italika y Kurazai, así como un vehículo contenedor, los cuales contaban con reporte de robo, por lo que de inmediato y junto con la droga y detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

