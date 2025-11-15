SSP separará a elemento policial que agredió a periodista e iniciará investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Unidad de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación en contra del elemento de la Guardia Civil que presuntamente agredió a una periodista, una vez concluida la marcha de este sábado.

Tras revisar las cámaras de videovigilancia, se identificó a un agente con equipo antimotín, de quien ya se solicitó la información correspondiente para dar inicio al proceso conducente y proceder a su baja inmediata de la institución. Asimismo, se abrirán las investigaciones conforme a lo establecido en la normativa vigente.

En paralelo, continúan los procesos para verificar la actuación de los policías que se encontraban en la zona; en caso de que se determine la participación de más elementos, también serán sancionados conforme al reglamento interno.