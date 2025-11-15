SSP separará a elemento policial que agredió a periodista e iniciará investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Unidad de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación en contra del elemento de la Guardia Civil que presuntamente agredió a una periodista, una vez concluida la marcha de este sábado.
Tras revisar las cámaras de videovigilancia, se identificó a un agente con equipo antimotín, de quien ya se solicitó la información correspondiente para dar inicio al proceso conducente y proceder a su baja inmediata de la institución. Asimismo, se abrirán las investigaciones conforme a lo establecido en la normativa vigente.
En paralelo, continúan los procesos para verificar la actuación de los policías que se encontraban en la zona; en caso de que se determine la participación de más elementos, también serán sancionados conforme al reglamento interno.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reiteró su compromiso de actuar con total respeto a los derechos humanos, por lo que se tomarán las medidas correspondientes.
mrh