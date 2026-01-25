SSP detiene a presunto responsable de tentativa de robo de vehículo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las labores de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron en Morelia a un hombre presunto responsable de tentativa de robo de vehículo.

En una colonia ubicada al norponiente de la capital del estado, los agentes de la Guardia Civil efectuaron el aseguramiento en mención, luego de que el ahora detenido presuntamente pretendía llevarse un vehículo comprado mediante una transferencia bancaria fraudulenta.

Derivado de lo anterior se logró su detención y fue puesto a disposición de la autoridad competente, a efecto de llevar a cabo las diligencias pertinentes.

La SSP trabaja en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de realizar acciones contundentes para inhibir la comisión de ilícitos que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía.

BCT