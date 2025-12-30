SSP detiene a 3 extranjeros presuntamente vinculados a extorsión en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia que se realizan en la capital del estado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a tres hombres, de nacionalidad extranjera, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos se registraron en la colonia Lomas de Morelia, donde se localizaron y detuvieron a dos hombres de nacionalidad colombiana y uno más venezolano.