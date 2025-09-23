SSP despliega esquema de seguridad para el examen nacional de residencias médicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó un operativo preventivo y de vigilancia en el marco del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), que se lleva a cabo a partir de este martes 23 al 25 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo), de la ciudad de Morelia.

Para la aplicación de la evaluación, a la que asistirán alrededor de 9 mil aspirantes de Michoacán y otros estados, los binomios caninos de la Guardia Civil efectuaron un barrido de inspección al interior del recinto como medida de seguridad.