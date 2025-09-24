Spa “Amor en Silencio”, cuatro años de proporcionar una experiencia relajante

Con servicios innovadores como spa, sauna, vapor, jacuzzi, faciales y rituales, se ofrece un conjunto de actividades diseñadas para brindar descanso y atención especializada a cada cliente.

El spa ha recibido recomendaciones de visitantes provenientes de Argentina, Europa, Estados Unidos, así como de destinos nacionales como Los Cabos, Guanajuato, Guadalajara y San Miguel de Allende. Entre los retos a futuro, Osiris Castillo mencionó la posibilidad de expandirse hacia Los Ángeles, Costa Rica y Venezuela.

Durante dos años consecutivos, Amor en Silencio ha sido reconocido en Lo Mejor de Michoacán, lo que lo posiciona entre los referentes de la industria. Castillo subrayó que la competencia directa se encuentra en empresas internacionales que también basan sus servicios en la ciencia, la masoterapia y la neurociencia.