Spa “Amor en Silencio”, cuatro años de proporcionar una experiencia relajante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con cuatro años de brindar atención, el Spa Amor en Silencio ocupa actualmente el 5º lugar nacional como uno de los mejores en ofrecer una experiencia de relajación.
Ubicado en el corazón de Mansión Solís, la gerente y responsable del spa, Osiris Castillo, destacó que no se trata solo de un masaje o un facial, sino de una experiencia integral basada en la ciencia, que permite a los usuarios relajarse y desconectarse del mundo durante aproximadamente tres horas.
Con servicios innovadores como spa, sauna, vapor, jacuzzi, faciales y rituales, se ofrece un conjunto de actividades diseñadas para brindar descanso y atención especializada a cada cliente.
El spa ha recibido recomendaciones de visitantes provenientes de Argentina, Europa, Estados Unidos, así como de destinos nacionales como Los Cabos, Guanajuato, Guadalajara y San Miguel de Allende. Entre los retos a futuro, Osiris Castillo mencionó la posibilidad de expandirse hacia Los Ángeles, Costa Rica y Venezuela.
Durante dos años consecutivos, Amor en Silencio ha sido reconocido en Lo Mejor de Michoacán, lo que lo posiciona entre los referentes de la industria. Castillo subrayó que la competencia directa se encuentra en empresas internacionales que también basan sus servicios en la ciencia, la masoterapia y la neurociencia.
Con productos de alta calidad de la marca Natura Bissé, la calificación otorgada por los clientes en estos cuatro años alcanza un 99.78% de satisfacción.
“Yo puedo crear cosas, pero sin mi equipo nada sería posible. Ellas son quienes reciben, atienden y generan la magia en el spa; son quienes ofrecen a los clientes una experiencia única en cada masaje”, expresó Castillo.
Los precios de los servicios van de mil 900 a 5 mil pesos, y las terapeutas reciben capacitación dos veces al año para garantizar la calidad y exclusividad de cada tratamiento.
mrh