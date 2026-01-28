Soriana de avenida Torreón Nuevo cerrará sus puertas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tienda Soriana Híper ubicada sobre la avenida Torreón Nuevo, en Morelia, anunció que cerrará sus puertas a partir del próximo 2 de febrero, de acuerdo con un aviso colocado en la fachada del establecimiento.

En el anuncio, la cadena señala que el cierre forma parte de un proceso para “brindar el mejor servicio”, sin detallar si se trata de una clausura definitiva o una reubicación, únicamente indicando que los clientes podrán seguir realizando compras en tienda y en línea.

Tras darse a conocer el aviso, usuarios en redes sociales comentaron que desde hace varias semanas el supermercado mostraba un notable desabasto, además de que personal comenzó a retirar estantes y mobiliario, lo que reforzó la versión de un cierre inminente.