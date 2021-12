Sondeo: ¿Qué opinan los morelianos del cambio vial en la colonia Industrial?

Víctor Gaona:

“Falta tiempo para tener algo un poco más certero. No es fácil, es complicado y la colonia se vino a hacer un caos, porque ahora por todos lados pasan los carros, se meten en sentido contrario y no han hecho los señalamientos debidos. Es complicado para los de la colonia, no sé qué tanto para el tráfico de los vehículos, porque yo veo también un poco de tráfico. Pienso que se ocupa un poco más de tiempo y un poco de más de participación de elementos de Tránsito para que se respeten los sentidos de las calles de toda la colonia, no nada más de dos calles”.