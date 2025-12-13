Son más de cinco años y seguimos siendo una carpeta: Verónica Villaseñor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a la presentación del recurso conocido como “Amigo de la Corte” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objetivo de que el Poder Judicial de Michoacán restituya la pena de 50 años a Diego Urik Mañón Melgoza por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, la madre de la joven, Verónica Villaseñor, afirmó que hasta el momento no ha recibido una respuesta definitiva.

En entrevista con MiMorelia.com, la señora Verónica señaló que la SCJN ya concedió el amparo, es decir, aceptó el recurso, lo cual marca un precedente importante, ya que, a partir de este caso, los jueces no podrán reducir penas por feminicidio argumentando criterios de reinserción social. No obstante, la carpeta del caso aún no ha sido devuelta a Morelia.

“La Suprema Corte saca la resolución, nos da el amparo que nosotros metimos, incluso lo explican... y sin embargo, seguimos siendo una carpeta. La semana pasada estuve rastreando dónde estaba, pero todavía no llega aquí a Morelia”, declaró la madre de Jessica.

Villaseñor explicó que tras la resolución, la SCJN turnó el expediente a otra área para “engrosar” la carpeta, es decir, para que se formalicen los argumentos jurídicos, pero el procedimiento se encuentra detenido en ese punto. Ante ello, anunció que en enero volverá a rastrear el paradero del expediente, ya que busca darle un cierre al proceso judicial.

“Sigue siendo un burocratismo estúpido ante las instituciones”, expresó con frustración.

Jessica González Villaseñor, una joven maestra de 21 años, fue víctima de feminicidio en septiembre de 2020. El responsable, Diego Urik, se encuentra actualmente recluido en el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, en Morelia.

A pesar de que se presentaron 125 pruebas que lo incriminan directamente, hasta la fecha no se ha fijado una sentencia definitiva, luego de que un tribunal le redujo la pena de 50 a 45 años, decisión que motivó el amparo por parte de la familia.

“En enero voy a tener que rastrear todo, porque necesito darme un cierre a eso”, concluyó Verónica Villaseñor.

