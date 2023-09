Son 80 mediadores de convivencia en Morelia

“Tenemos mediadores que son personas con discapacidad, lo que van a hacer es sensibilizar zonas en los estacionamientos donde habitualmente hay conflictos y no se respetan las rampas y los cruces peatonales, al mismo tiempo que van generando presencia y van desarrollando actividades propias que tienen que ver con la convivencia en este caso concreto sensibilizan a los ciudadanos de no ponerse en lugares en donde no deben estacionarse”.