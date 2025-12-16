Solo una ampliación de horario otorgada en diciembre, informa Ayuntamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la temporada decembrina, hasta el momento solo se ha otorgado una licencia de ampliación de horario a una fábrica, informó el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario señaló que, al corte de esta semana, se han recibido únicamente cuatro solicitudes para la ampliación de horario en establecimientos como antros y bares, esto debido a las fiestas características de esta temporada.

No obstante, precisó que actualmente solo se ha autorizado este tipo de permiso a una fábrica ubicada en Ciudad Industrial, con el objetivo de que, debido a su nivel de producción, pueda operar durante las 24 horas.