Solo una ampliación de horario otorgada en diciembre, informa Ayuntamiento

Secretaría del Ayuntamiento ha recibido cuatro solicitudes; solo una ha sido aprobada para una fábrica en Ciudad Industrial
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la temporada decembrina, hasta el momento solo se ha otorgado una licencia de ampliación de horario a una fábrica, informó el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario señaló que, al corte de esta semana, se han recibido únicamente cuatro solicitudes para la ampliación de horario en establecimientos como antros y bares, esto debido a las fiestas características de esta temporada.

No obstante, precisó que actualmente solo se ha autorizado este tipo de permiso a una fábrica ubicada en Ciudad Industrial, con el objetivo de que, debido a su nivel de producción, pueda operar durante las 24 horas.

“Ahí no hay ningún problema, la comisión lo determinó, ya que es una empresa dedicada a la producción de alimentos —aceites, particularmente— y que ha venido trabajando de una manera muy cuidada y con responsabilidad (…)”
destacó el secretario

Aunado a esto, explicó que, para la expedición de estos permisos, se revisa que los solicitantes cumplan con todo lo que establece la ley y que cuenten con sus dictámenes en tiempo y forma, además de analizar el comportamiento del establecimiento a lo largo del año.

Por otra parte, indicó que, en el tema de las posadas, se han recibido alrededor de 30 solicitudes para su realización en salones particulares o jardines, a fin de poder operar dentro del horario establecido en sus licencias.

